B3: financiamentos de veículos novos crescem 3,2% em julho; alta é a 3ª seguida

O número de veículos novos que foram adquiridos por meio de financiamento subiu 3,2% em julho ante igual mês do ano passado, para 148,9 mil unidades, informou nesta terça-feira, 15, a B3, empresa resultante da fusão entre BM&FBovespa e Cetip. Trata-se do terceiro avanço seguido nesse tipo de comparação. Já em relação a junho, no entanto, as vendas financeiras tiveram queda de 0,7%.

Apesar de registrar três crescimentos seguidos na comparação interanual, os financiamentos ainda amargam recuo no acumulado do ano. Foram 994,2 mil unidades financiadas de janeiro a julho deste ano, baixa de 2,9% em relação a igual intervalo de 2016.

O desempenho negativo dos financiamentos no acumulado do ano contrasta com o crescimento, no mesmo período, do mercado como um todo, que inclui as vendas à vista. As vendas totais de veículos novos, financiadas ou não, tiveram expansão de 3,4% no período de janeiro a junho de 2017 ante igual intervalo de 2016, com o emplacamento de 1,204 milhão de unidades.

Segundo representantes do setor, as vendas financiadas ainda caem porque os bancos seguem rigorosos na hora de avaliar a concessão de crédito para um cliente. A cada dez pedidos de financiamento, apenas três têm sido aprovados. O rigor se deve ao fato de que o Brasil ainda enfrenta altas taxas de desemprego, o que torna mais arriscada a concessão de crédito para a compra de um veículo, cujo financiamento é feito no longo prazo.

Em soma que considera somente os veículos leves, que representam mais da metade do mercado, as vendas financiadas avançaram 4,1% em julho ante igual mês do ano passado, para 94,1 mil unidades. Já em relação a junho, houve recuo de 0,2%. No acumulado do ano, os financiamentos de veículos leves caíram 0,7%, para 607,8 mil unidades.

Fonte: Estadao Conteudo