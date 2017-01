Austrália prevê queda nos preços do minério de ferro em 2017 e 2018

A tendência de alta vista nos preços do minério de ferro em 2016 não vai durar, segundo o governo australiano.

Em relatório trimestral divulgado hoje, o Departamento de Indústria, Inovação e Ciências da Austrália prevê que o preço médio do minério de ferro será de US$ 51,60 por tonelada este ano e de US$ 46,70 em 2018, ante os atuais preços à vista em torno de US$ 80,00.

Embora a bolsa australiana tenha encerrado os negócios desta segunda-feira em alta de quase 1%, as ações de produtoras de minério de ferro caíram após o relatório. Foi o caso da Fortescue Metals (-3,8%), da Rio Tinto (-1,3%) e da BHP Billiton (-0,1%). Com informações da Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo