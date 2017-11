Atividade econômica no Sudeste cresceu 0,9% no trimestre até agosto, diz BC

A atividade econômica da região Sudeste teve expansão de 0,9% no trimestre compreendido entre os meses de julho e setembro, na comparação com os três meses encerrados em maio, informou nesta quarta-feira, 8, o Boletim Regional do Banco Central (BC), que considera dados dessazonalizados.

Segundo o relatório, a economia da região repercutiu a recuperação das vendas do comércio ampliado, que, no período, teve crescimento de 3,4%, com aumentos em sete do 10 segmentos pesquisados. Ao mesmo tempo, a produção industrial teve alta de 2,6%, com contribuição positiva de 17 dos 20 segmentos observados.

O BC destaca também que o Sudeste apresentou melhoras no mercado de trabalho, com uma redução de 0,6 ponto porcentual na taxa de desocupação, a primeira queda desde o final de 2014. Além disso, a instituição ressaltou que há maior dinamismo de crédito e um efeito positivo do setor externo.

Fonte: Estadao Conteudo