Atacarejo abriu mais de 50 lojas em 2017, diz Abaas

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Mais de 50 lojas de “atacarejo” foram inauguradas em 2017, segundo a Associação Brasileira de Atacadistas de Autosserviço (Abaas). As redes desse formato de varejo no Brasil já somam cerca de 650 pontos de venda no País.

A Abaas tem a expectativa de que o faturamento do setor supere os R$ 90 bilhões em 2017, segundo afirmou o presidente da entidade, Ricardo Roldão. No ano passado, a entidade falava em R$ 80 milhões de faturamento anual.

A associação agrupa alguns dos maiores grupos do atacarejo, incluindo o Atacadão, do Carrefour, e o Assaí, do Grupo Pão de Açúcar.

Roldão afirmou ainda que tem crescido o número de lares brasileiros que frequentam o formato de atacarejo.

A Abaas considera que já são 27 milhões de lares que utilizam essas redes, sendo que um terço do público é das classes A e B.

Fonte: Estadao Conteudo