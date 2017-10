Ata: implementação de reformas é fundamental para inflação baixa e estável

Tweet no Twitter

Enquanto a equipe econômica ainda acredita na votação da Reforma da Previdência este ano, a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central volta a enfatizar nesta terça-feira, 31, que a aprovação e implementação das mudanças de natureza fiscal e de ajustes na economia “são fundamentais para a sustentabilidade do cenário de inflação baixa e estável”. Para o colegiado, a aprovação das medidas também contribui para o funcionamento pleno da política monetária e para a redução da taxa de juros estrutural da economia.

Para além das reforma no âmbito fiscal, o BC também destacou a importância de outras iniciativas para aumento da produtividade, ganhos de eficiência, maior flexibilidade da economia e melhoria do ambiente de negócios. “Esses esforços são fundamentais para a retomada da atividade econômica e da trajetória de desenvolvimento da economia brasileira”, completa a ata.

Fonte: Estadao Conteudo