Arthur Maia: reunião agora é uma preparatória para a de quinta-feira

O relator da reforma da Previdência, Arthur Maia (PPS-BA), chegou nesta noite de quarta-feira, 8, ao Palácio do Planalto para uma nova reunião com o presidente Michel Temer para discutir o andamento das mudanças que devem ser feitas no texto. O parlamentar não quis comentar se o tempo mínimo de contribuição para uma pessoa poder se aposentar continuará em 15 anos, em vez dos 25 anos originalmente propostos. “Isso ainda é um tema em discussão.”

Ao chegar, o relator afirmou que a conversa desta noite era uma preparação para a reunião que acontecerá nesta quinta-feira, 9, de manhã com líderes na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O relator repetiu que são “cláusulas pétreas” da reforma a instituição de uma idade mínima e a igualação das regras dos servidores públicos às dos trabalhadores da iniciativa privada. “Não há de se pensar em reforma sem ter idade mínima”, disse.

Arthur Maia negou que as mudanças que serão incorporadas por meio de uma emenda aglutinativa vão tornar o texto uma minirreforma. “Eu não chamo de minirreforma, é uma reforma de equidade para dar justiça à Previdência”, disse.

Fonte: Estadao Conteudo