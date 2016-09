Arábia Saudita corta preços do petróleo na Europa, mas aumenta na Ásia

A Arábia Saudita cortou neste domingo o preço que cobra dos compradores de petróleo na Europa, mas aumentou o valor drasticamente na Ásia.

Em comunicado enviado aos clientes, a empresa estatal Aramco diz que reduziu os preços para o petróleo em US$ 0,50 por barril no Norte e no Oeste da Europa e em US$ 0,75 no Mediterrâneo no próximo mês. Na Europa, aonde a demanda é fraca, a Arábia Saudita está enfrentando competição com o Iraque, Rússia e Irã, que recentemente entregou seu primeiro carregamento para a Polônia.

Entretanto, a competição amenizou na Ásia, aonde a Aramco aumento o preço do petróleo em US$ 0,90 por barril.

Uma maior rivalidade nos preços da commodity na Europa ocorre no momento em que a Arábia Saudita deve se encontrar no fim do mês com a Rússia, Irã e outros produtores de petróleo para discutir um possível congelamento da produção. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo