Apple processa a Qualcomm na China

A Apple entrou com uma ação judicial contra a Qualcomm na China, alegando que a fornecedora de chips abusou de seu poder no segmento. A Apple pede pagamento de US$ 145 milhões, informou na quarta-feira, 25, o Tribunal de Propriedade Intelectual de Pequim. A fabricante do iPhone também apresentou uma segunda ação judicial contra a Qualcomm, uma de suas principais fornecedoras, em que acusa a companhia de não cumprir promessas de licenciar “patentes essenciais” de forma ampla e barata. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo