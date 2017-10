Ao lado da CNODC e BP, Petrobras leva área de Peroba em leilão do pré-sal

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) vendeu em sistema de partilha a área de Peroba, na Bacia de Santos, para o consórcio operado pela Petrobras (40%) em parceria com a chinesa CNODC (20%) e BP (40%).

O óleo excedente oferecido foi de 76,96%, frente ao mínimo de 13,89% definido pelo governo. O bônus de assinatura da área foi previamente determinado em R$ 2 bilhões.

Nessa área, pertencente à 3ª Rodada do leilão de pré-sal da ANP, a Petrobras exerceu o direito de preferência de ser operadora.

Pau Brasil

Nenhuma oferta foi apresentada para a área de Pau Brasil, na bacia de Santos, a primeira a ser ofertada na 3ª Rodada de Partilha de Produção, que corresponde a áreas ainda não exploradas, ou seja, de maior risco.

A área tinha bônus de assinatura de R$ 1,5 bilhão e percentual mínimo excedente em óleo de 14,40%.

Carcará

A ANP vendeu em sistema de partilha a área de Carcará, na Bacia de Santos, para o consórcio operado pela Statoil (40%), em parceria com Petrogal (20%) e Exxon (40%). O consórcio teve um único concorrente, a Shell, que fez oferta por 100% do bloco, com excedente de óleo para a União de 50,46%.

O óleo excedente oferecido foi de 67,12%, frente ao mínimo de 11,53% definido pelo governo. O bônus de assinatura da área foi previamente determinado em R$ 3 bilhões.

Cabo Frio Oeste

A ANP vendeu em sistema de partilha a área de Alto de Cabo Frio Oeste, na Bacia de Santos, para o consórcio operado pela Shell (55%), em parceria com a chinesa CNOOC (20%) e a QPI Brasil Petróleo.

O óleo excedente oferecido foi o mínimo, de 22,87% definido pelo governo. O bônus de assinatura da área foi previamente determinado em R$ 350 milhões.

Nessa área, a Petrobras não exerceu o direito de preferência de ser operadora.

Este é o primeiro leilão de pré-sal do governo do presidente Michel Temer. Na noite de quinta-feira, a Justiça Federal do Amazonas suspendeu o certame, mas a Advocacia Geral da União (AGU) recorreu contra a liminar e o leilão teve início no fim da manhã desta sexta-feira, com atraso, visto que estava previsto para as 9 horas.

