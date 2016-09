ANTT aprova aumento de pedágio em trecho da BR-163/MT

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou reajuste de pedágios cobrados na BR-163/MT, no trecho da divisa MS/MT – entroncamento com a MT-220, explorado pela Concessionária Rota do Oeste.

De acordo com resolução publicada nesta segunda-feira, 5, no Diário Oficial da União (DOU), a partir de terça-feira, 6, haverá aumento da tarifa em nove praças de pedágio do trecho rodoviário. Em Itiquira (MT), por exemplo, o preço para a categoria 1 de veículo passará de R$ 4 para R$ 4,50. Em Sorriso (MT), a taxa subirá de R$ 6,10 para R$ 7.

Fonte: Estadao Conteudo