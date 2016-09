Aneel aprova reajuste médio de 0,44% nas contas de luz da Cepisa

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 20, o reajuste tarifário anual da Companhia Energética do Piauí (Cepisa), com aumento médio de 0,44% nas contas de luz. <p><p>Para os usuários ligados na baixa tensão, como residências e comércio, a alta média será de 0,42%. Para as unidades ligadas na alta tensão, como as indústrias, a elevação média será de 0,51%. As novas tarifas entram em vigor no dia 28 de setembro. A Cepisa atende cerca 1,2 milhão de unidades consumidoras no Piauí.<p><p>A Aneel também aprovou o reajuste tarifário anual da Companhia Energética de Alagoas (Ceal), com uma redução média de 1,29% nas contas de luz também a partir do dia 28 deste mês. Na baixa tensão, haverá uma diminuição média de 1,37% , enquanto, na alta tensão, as tarifas ficarão 1,13% mais baratas. A Ceal atende cerca de 1,1 milhão de unidades consumidoras.<p><p>Ambas as empresas são administradas pelo Grupo Eletrobras e, embora seus contratos de concessão já tenham vencido, continuam sendo geridas pela estatal. O Programa de Parcerias em Investimento (PPI) lançado pelo presidente Michel Temer na semana passada prevê a privatização da Cepisa e da Ceal no segundo semestre de 2017. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo