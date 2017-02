Analistas trocam farpas e cabeçada durante evento

O evento Latin America Investment Conference, promovido pelo Credit Suisse na terça-feira, dia 31, na zona Sul de São Paulo, foi marcado por um episódio inusitado. Na conferência, que contou com a presença do presidente Michel Temer, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e o prefeito de São Paulo, João Doria, houve um desentendimento entre dois analistas que acabou em boletim de ocorrência.

Num intervalo entre painéis, o sócio da consultoria Suno Research Tiago Reis alegou ter recebido uma “cabeçada” de Felipe Miranda, sócio-fundador e analista-chefe da Empiricus Research. “Não é segredo que sempre tivemos visões diferentes, sobretudo quanto às práticas de publicidade que existem no setor (financeiro)”, escreveu Reis na página da Suno Research no Facebook. “Porém, até então as discussões aconteciam no campo das ideias, mas assim como todos os presentes, fomos surpreendidos pelo ato de agressão física. (…)”

Uma testemunha que não quis se identificar, confirmou a agressão. “Ele (Miranda) balbuciou alguma coisa e foi para cima do Tiago, que rapidamente foi atendido pelo pessoal do Credit”, afirmou à reportagem. Após cerca de 15 minutos, Reis retornou ao evento para assistir ao último painel. Nesta quinta-feira, 2, ele fez um boletim de ocorrência sobre o caso no 15º DP, no Itaim, zona sul de São Paulo. O documento descreve “uma cabeçada na região do nariz, por motivos a serem esclarecidos, restando a vítima lesionada”.

Redes sociais

Os analistas já haviam trocado farpas em várias ocasiões nas redes sociais, por divergências quanto a metodologias e propagandas em relação a investimentos. Reis vinha questionando os ganhos prometidos pela Empiricus em seus relatórios.

Em meados de novembro do ano passado, o sócio da Suno Research lançou um desafio à Empiricus, que anunciava ser possível transformar R$ 1,5 mil em R$ 227 mil em apenas um mês. Os dois trocaram acalorados tweets na ocasião.

Procurado pelo jornal, Felipe Miranda disse que não tem a nada a dizer a respeito do ocorrido e que a Empiricus não irá se pronunciar sobre o caso. Até a noite desta quinta, o Credit Suisse não havia confirmado o atendimento prestado ao analista no evento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo