Aeroporto de Guarulhos inaugura seu primeiro terminal para aviação executiva

O Aeroporto Internacional de Guarulhos inaugurou seu primeiro terminal para aviação executiva, informou a concessionária GRU Airport. Com investimentos de US$ 9 milhões, o projeto denominado “Hangar a Céu Aberto” é de uma joint venture entre as empresas CFLY Aviation e Jetex Flight Support, que administrarão o espaço nos próximos 15 anos.

De acordo com a GRU Airport, na primeira fase de implementação, o hangar contará com oito vagas, além de contêineres provisórios para realização dos procedimentos necessários para o embarque e desembarque de passageiros. Na segunda fase, o terminal atingirá plena capacidade de até 14 aeronaves, e está prevista a construção de um edifício para acomodar os usuários e tripulações.

A concessionária de Guarulhos informou ainda que a permanência das aeronaves no pátio terá custo variável, de acordo com a utilização dos clientes. Os serviços de poderão ser contratos de forma avulsa, sob demanda, ou por meio de contratos periódicos de “hangaragem”.

Fonte: Estadao Conteudo