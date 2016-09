Administradores judiciais da Oi destacam "especial atenção" a volume de ações

Os administradores judiciais (AJ) da Oi voltaram a destacar “especial atenção” ao volume de ações judiciais contra o grupo e seus efeitos para a recuperação judicial. O relatório referente a julho foi entregue nesta quinta-feira, 15, para a 7ª Vara Empresarial do Rio.

Em outro documento, apresentado em agosto, os administradores chamaram a atenção para o volume crescente de recursos retidos em depósitos judiciais, que somava mais de R$ 14 bilhões.

Segundo a PricewaterhouseCoopers (PwC) e o escritório de advocacia Arnoldo Wald, estão sendo mantidos contatos com a companhia para “viabilizar uma mediação de classe que possa agilizar ao máximo o encontro de uma solução das controvérsias suscitadas em referidas ações judiciais”.

A respeito das ações em curso no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que tratam do programa de expansão da telefonia fixa, os administradores informaram que estão empenhados em disponibilizar aos credores referentes a tais ações o máximo de informações quanto ao plano de recuperação apresentado.

“O AJ (administrador judicial) continua recebendo diariamente habilitações e divergências de credores nacionais e estrangeiros, com farta documentação a ser analisada”, diz o relatório referente a julho. A lista de credores atualizada, referente ao início de agosto, soma 66.975 credores e R$ 65 bilhões – em junho, eram 66.850 credores e R$ 65,1 bilhões.

A PwC e o escritório Arnoldo Wald informaram ainda que criaram uma linha 0800 para atendimento direto aos credores, além de um website. A página na internet é atualizada periodicamente, inclusive para a inclusão de “perguntas e respostas” referentes às dúvidas mais frequentes e também para a disponibilização de modelos de habilitações e divergências e outros documentos para os credores.

Com relação aos bondholders, estão sendo mantidos contatos com seus “representantes, assim como com vários credores estrangeiros que vêm solicitando contato com o AJ para realizar conferências telefônicas, reuniões presenciais e sanar muitas dúvidas”. (Mariana Sallowicz)

Fonte: Estadao Conteudo