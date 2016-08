Administradores de recuperação judicial da Oi criam site para credores

Tweet no Twitter

Os administradores judiciais do maior processo de recuperação judicial do País, da Oi, criaram um site que reúne informações para os credores. O endereço www.recuperacaojudicialoi.com.br reúne documentos, relatórios e os contatos dos administradores PwC (PricewaterhouseCoopers) e do escritório Arnoldo Wald.

Entre os documentos disponíveis no site estão o pedido inicial da recuperação judicial, feito em 20 de junho, e o deferimento pela 7ª Vara Empresarial do Rio. Também é possível visualizar a lista de credores. A dívida soma cerca de R$ 65 bilhões.

Os administradores judiciais informam ainda que nos próximos dias será publicada a relação de credores no Diário de Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro.

Caso o crédito não conste no edital, o credor deverá habilitar seu crédito no prazo de 15 dias a contar da publicação. Também é necessário informar caso haja divergência em relação ao declarado pela empresa.

Fonte: Estadao Conteudo