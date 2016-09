Abertura do IBC-Br mostra que atividade em julho só cresceu no Sudeste

A abertura dos dados do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) mostra que, em julho ante junho, a atividade só cresceu no Sudeste, considerando a série com ajuste sazonal. Houve avanço de 0,22% na região no período, com o indicador passando de 142,84 para 143,16 pontos, conforme os números divulgados nesta segunda-feira, 19, pela instituição.<p><p>Em todas as demais regiões do País, o IBC-Br cedeu: -2,02% no Centro-Oeste (de 144,50 para 141,58 pontos), -0,55% no Nordeste (de 141,26 para 140,49 pontos), -0,48% no Sul (de 141,22 para 140,54 pontos) e -1,04% no Norte (de 156,21 para 154,58 pontos). Estes recuos na atividade acabaram por pesar mais no indicador geral, que apontou baixa de 0,09% em julho ante junho (de 134,48 para 134,36 pontos), com ajuste. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo