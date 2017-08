Abecs: juro do crédito rotativo cai mais de 60% em 5 meses e vai a 192% ao ano

O juro médio do crédito rotativo já diminuiu em 60,5% desde a adoção da nova modalidade, que limitou o uso da linha em no máximo 30 dias, em abril último. A informação é da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Na primeira semana de agosto, o juro chegou a 9,3% ao mês, equivalente a 192% ao ano, contra taxa de 15,9% a.m. na primeira semana de março (486,1% a.a.).

O juro médio da primeira semana de agosto é o menor registrado até o momento e o primeiro em que o indicador anual fica abaixo da casa de 200%. Considerando cada mês fechado, foi registrada retração em todos os períodos após a implementação da nova regra do rotativo: março (15,5% a.m.), abril (11,9% a.m.), maio (10,7% a.m.), junho (10,4% a.m.) e julho (10,2% a.m.).

O levantamento da Abecs, associação que representa o setor de cartões, considera informações das seis principais instituições financeiras do País. A entidade passou a acompanhar e a divulgar os juros praticados pelos cartões desde março.

Fonte: Estadao Conteudo