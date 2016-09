Abe não vê impedimento legal a compra de bônus estrangeiros, diz assessor

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, concorda com a visão de que a lei não impede diretamente o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) de comprar bônus estrangeiros, embora não tenha deixado claro se é a favor da eventual medida, afirmou um de seus assessores.

Koichi Hamada, que também é professor emérito de economia na Universidade Yale, discutiu o assunto com o premiê durante breve reunião nesta semana.

O debate sobre o possível uso de bônus estrangeiros ressurgiu num momento em que Tóquio luta para lidar com a tendência de valorização do iene ante o dólar, que prejudica as exportações japonesas. Nobuyuki Nakahara, ex-dirigente do BoJ e também assessor de Abe, sugeriu a medida em recente entrevista.

No encontro com Hamada, porém, Abe não esclareceu se acredita valer a pena adotar a iniciativa de comprar bônus estrangeiros, notou o assessor.

Nos últimos meses, ganharam força rumores de que o BoJ pode tomar medidas inéditas, diante da visão de que o BC japonês estaria ficando sem alternativas, após implementar uma agressiva políticas de estímulos monetários nos últimos três anos e meio.

Na terça e quarta-feira (20 e 21), o BoJ irá se reunir para revisar sua política monetária. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo