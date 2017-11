Índice de difusão da indústria cai a 48,7% em setembro, diz IBGE

O índice de difusão da indústria, que mede o porcentual de produtos com avanço na produção, diminuiu de 56,1% em agosto para 48,7% em setembro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados nesta quarta-feira, 1º de novembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O mês de setembro de 2017 teve um dia útil a menos do que setembro de 2016, fenômeno conhecido como “efeito calendário”, que impactou negativamente a produção nesse tipo de comparação. Além disso, a base de comparação menos depreciada também ajudou menos, lembrou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE.

“Com o aumento da base de comparação, as taxas positivas tendem a se tornar menos acentuadas do que vinham sendo em meses anteriores”, apontou Macedo. A indústria ainda recuava nos últimos meses de 2016, mas as taxas eram menos negativas do que no início do ano, explicou.

Fonte: Estadao Conteudo