Ágio de mais de 200% no leilão do pré-sal é resultado estrondoso, diz ministro

O primeiro leilão de pré-sal sob o regime de partilha teve ágio de mais de 200% e bônus de assinatura de R$ 6,15 bilhões, um resultado “estrondoso”, segundo o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Apesar disso, ele já considera a possibilidade de promover mudanças, inclusive, acabando com o regime de partilha, em que os ganhos são repartidos com a União.

“Haverá uma ampla discussão sobre o tema” no Congresso, segundo o ministro, que acredita que não haverá tempo suficiente para promover as alterações antes da 4ª rodada de licitações, marcada para junho do ano que vem.

A rodada contou com a participação de grandes multinacionais do setor – como Shell, Exxon, Total, BP, Repsol Sinopec, Statoil e Petrogal. Essa foi a primeira vez em que elas levaram áreas de pré-sal sob o regime de partilha. Até então, as empresas privadas atuavam exclusivamente como sócias da Petrobras no projeto de Libra, na Bacia de Santos.

A Petrobras, no entanto, continuou sendo o destaque, ao ofertar o maior retorno à União. A empresa se comprometeu a repassar 80% do lucro que vai ter na área de Sapinhoá, na Bacia de Santos. A Shell também demonstrou grande interesse pelo Brasil, ao participar da concorrência por todos as áreas que receberam ofertas e levar três delas.

Das oito áreas oferecidas, duas ficaram sem lanças – Tartaruga Verde, na Bacia de Campos, e Pau Brasil, na Bacia de Santos.

Fonte: Estadao Conteudo