Feedback eleitoral

Nestes dias de debate sobre o futuro da aposentadoria no Brasil, o senador José Antônio Reguffe (sem partido), conseguiu agradar o eleitorado em cheio. “No meu primeiro dia como senador, entre várias outras coisas, abri mão da aposentadoria especial de parlamentar e fiz a opção formal por continuar contribuindo para o INSS. O Congresso Nacional, para discutir uma reforma da previdência séria, deveria começar acabando com essa aposentadoria dos parlamentares e tendo seus membros que contribuir para o INSS”, postou o parlamentar no Facebook. A postagem recebeu mais de 6,9 mil curtidas e superou 3,2 mil compartilhamentos. Na maioria esmagadora dos comentários, os internautas do DF e outros estados cumprimentou a postura de Reguffe.

Delmasso, o requeridor

Observando o Diário da Câmara Legislativa diariamente, é possível reparar que o deputado distrital Rodrigo Delmasso (PTN) é campeão em apresentação de requerimentos. De uma lista de 20, publicada ontem, 11 são de autoria do parlamentar. A maioria deles destina-se à Secretaria de Saúde, com pedido de informações sobre atendimento à população, atraso em obras e até a demora no atendimento prestado pelo Samu.

Definitivo

De procurador-geral substituto, o servidor da Câmara Legislativa Severino de Sousa Oliveira foi nomeado definitivamente para o cargo ontem.

Reflexões da esquerda

Com o título “A Brasília que queremos – Caminhos do Desenvolvimento)”, movimentos da dita esquerda promoverão hoje um debate na sede regional do PcdoB, às 19h, no Conic. O debate terá a participação do presidente do Cofecon e ex-presidente da Codeplan, Júlio Miragaya.

Combate ao câncer

A quarta-feira foi movimentada para a deputada distrital Telma Rufino (sem partido). Pela manhã , a parlamentar promoveu uma grande ação de prevenção do câncer de mama na Rodoviária, dentro do movimento nacional do Outubro Rosa. Mais de 400 pessoas foram atendidas, com serviços de orientação jurídica, nutricional, psicológica além de exames rápidos.

Celeuma rural fundiária

Na sequência, Telma coordenou a discussão sobre as regularização na Comissão de Assuntos Fundiários na Câmara. O debate teve participação do secretário de Agricultura, Guilherme Leal, Terracap, produtores rurais e outros personagens ligados ao setor. Somente uma parcela mínima do setor está regularizada do ponto de vista fundiário. A situação fica ainda mais delicada pela falta de documentos e mapas demarcatórios. Para sanar a questão, o governo apresentou um projeto de lei para promover novos contratos de Concessão de Uso e de Concessão do Direito Real de Uso, a partir da venda direta dos imóveis. A parlamentar argumentou que a matéria deve ser amplamente debatida antes de seguir para o plenário.

Expectativa draconiana

Fortes emoções pairam hoje sobre a CPI da Saúde. A comissão aguarda o depoimento do presidente da Asbraco, Afonso Assad. O empresário é um dos pivôs das denúncias que engatilharam a Operação Drácon. Conduzida pelo Ministério Público e a Polícia Civil, a investigação abalou os pilares do Legislativo e levou ao afastamento da presidente da Casa, deputada distrital Celina Leão (PPS).