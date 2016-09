O que relógio, campanha e SAC tem em comum? Confira 3 ações de aniversário do BRB e descubra

No início deste mês, o Banco de Brasília promoveu um Sarau Cultural aos seus empregados. Em sua sétima edição, o evento contou com a presença de cerca de 600 pessoas. Durante a festa, aqueles que compareceram puderam assistir a 16 apresentações, contemplar trabalhos artísticos (fotos e telas) dos empregados, além de curtir o show da dupla sertaneja Ênio Lima e Gustavo Neto, vencedora do Festival Brasília Independente, na categoria “júri popular”.

O presidente do BRB, Vasco Gonçalves, e a diretoria do Banco também prestigiaram o evento. “Ficamos muito felizes com o resultado e com o feedback que recebemos dos empregados. Notamos que o evento tem crescido ano a ano e que o corpo funcional valoriza ações que integram a família e a cultura”, destacou o presidente.

Para a gerente de Qualidade de Vida no Trabalho do BRB, Margareth Ferreira, ainda, esta 7ª edição do Sarau teve um gostinho muito especial: “Ao unir a realização do tradicional evento cultural, que prestigia e dá espaço aos diversos talentos existentes entre os colaboradores do Banco, com a comemoração do aniversário de 50 anos do BRB, sob o slogan ‘+ 50’. A efetiva participação dos colegas tornou a noite do dia 02/09 um momento especial, proporcionando a integração entre os colaboradores, suas famílias e o Banco, que apoia e faz parte da história e do desenvolvimento de Brasília e região do entorno. Que venham mais 50 anos de um Banco cada vez mais forte, sólido e com qualidade de vida organizacional, que permita um futuro com sustentabilidade a todos”, finalizou.

Campanha Institucional

Desde o mês passado e em comemoração aos 50 anos do Banco, o BRB lançou uma nova campanha institucional. A ideia foi demonstrar, por meio das diversas peças publicitárias, e através de depoimentos, que o BRB faz parte da história de Brasília, que evolui junto com a cidade, e que está presente nos momentos e eventos importantes da vida dos brasilienses. Com isso, o BRB apresenta-se como uma instituição sólida, capaz de continuar crescendo nos próximos 50 anos.



Troca do relógio e do letreiro do Edifício Brasília

O BRB trocou o letreiro do seu edifício sede este mês e substituirá, em breve, o relógio que fica no topo do prédio. Virado para o Eixão, rodovia de muito movimento da cidade, o relógio é tido como referência para milhares de pessoas. Nesse sentido, diversos brasilienses se manifestaram nas redes sociais questionando a retirada do relógio. O BRB esclarece que ele está apenas sendo trocado e que, em breve, será reinstalado, em um formato ainda mais moderno.

Registro de elogio no SAC

Nesse contexto de comemoração dos 50 anos do BRB, citamos, abaixo, registro feito no Serviço de Atendimento ao Cliente do BRB (SAC), no dia 1º de setembro, pelo cliente Eunack Jorge Mendes Maciel.

Descrição da ocorrência: Cliente deseja felicitar os 50 anos do BRB. Afirma que o Banco tem muita importância e uma representação muito grande em sua vida e na vida de vários outros clientes. Frisa que, em 1966, realizava a próprio punho a folha de pagamento dos servidores dos Bombeiros e levava 20 dias para concluir este procedimento, até que um gerente do BRB chamou o responsável do Corpo de Bombeiros e ofereceu para realizar o trabalho em 24 horas. O cliente ressalta que se sente muito agradecido pelo Banco de Brasília. Ele parabeniza os 50 anos do BRB e desejou que todos os responsáveis por este Banco tivessem conhecimento deste relato.