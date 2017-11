Tweet no Twitter

Ana Lúcia Ferreira, especial para o Jornal de Brasília

Não é de hoje que o mercado de eventos se eleva no Brasil. O País investe bastante no setor e a média de crescimento é de 20% ao ano, segundo a Associação Brasileira de Empresas e Eventos (ABEOC Brasil). No Distrito Federal não é diferente. Brasília desponta na realização de eventos corporativos. Diariamente, a cidade recebe empresários de outras cidades e estados para a realização de parcerias e negócios nos mais variados nichos.

Justamente pelo aumento na demanda surgiu um novo modelo para a realização de eventos: nos hotéis da cidade. Seja corporativo ou social, a hotelaria oferece além da estrutura, os cuidados para satisfazer os mais variados tipos de cliente.

“Ele tem a chance de encontrar tudo que precisa em um só lugar. Além da estrutura adequada, tem alimentação e lazer disponíveis. Sem falar que pode contar com excelente localização”, explica Danielli Nóbrega, Gerente Geral do Intercity Hotels, localizado em Águas Claras.

Surpreso com a novidade? Então vem com a gente que mostramos como é simples compreender. Vamos listar 6 motivos para a realização de eventos em hotéis

1.Comodidade e Praticidade

Imagine que precisa realizar um evento e está à procura de um lugar com ótima estrutura e conforto para os participantes. Além das instalações seria altamente relevante oferecer hospedagem, lazer e alimentação tudo em um mesmo local. Pronto! Esta aí a resposta para qualquer dúvida sobre o assunto. Nada melhor do que ter tudo ao alcance em um só lugar.

2. Localização privilegiada

Hotéis em sua maioria ficam localizados em regiões centrais. Com acesso fácil e rápido para o uso de transportes, alimentação e outros serviços para atender a demanda dos clientes e hóspedes do local.

3. Hospitalidade

A rede hoteleira tem um time de profissionais treinados e muito bem preparados para atender as necessidades de qualquer evento. São profissionais preparados para receber os participantes desde o momento da sua chegada ao local.

4. Preços

Todo evento gera gastos elevados. Realizá-lo em um hotel permite a economia de valores, uma vez que são oferecidas tarifas especiais para a sua realização e, o cliente encontra tudo que precisa em um só lugar

5. Variedade de salas

Seja de grande, médio ou pequeno porte, em hotéis os organizadores de eventos encontram salas e auditórios com capacidade ideal para atender a quantidade de pessoas envolvidas, além da estrutura e tecnologia necessárias para que tudo ocorra bem durante o serviço.

6. Networking

Nada melhor que proporcionar e estimular o contato entre os participantes do evento. Quando este é celebrado dentro de um hotel essa relação se torna mais próxima. Afinal, tudo é feito em conjunto e é justamente neste momento que as relações ficam mais estreitas.

Já listamos os motivos, agora se liga nesta dica que separamos especialmente para você.

Além de tudo que foi mencionado acima, a rede hoteleira possui uma gama de excelência em serviços para dar suporte à demanda solicitada. No caso do Intercity Hotels a rede disponibiliza pacotes especiais para grupos acima de 10 pessoas interessadas em hospedagem sendo que, em alguns casos são oferecidas, inclusive, cortesias de salas ou apartamentos para a diretoria do evento.

E para quem deseja diversão, o hotel conta com espaço para Happy Hour e restaurante especialmente para essas finalidades. Danielli Nóbrega destaca os atrativos do estabelecimento, que recebe variados tipos de eventos de pequeno e médio porte.

“Recebemos em sua maioria, eventos corporativos, reuniões de vendas, diretoria e também de coordenação. Além de toda a estrutura oferecida nossa excelente localização é bastante atrativa. Temos shopping, mercado e restaurantes a poucos metros do local. Quem procura o Intercity encontra qualidade e o mesmo padrão dos hotéis mais famosos do centro de Brasília”, afirma.

Salas

São quatro salas com capacidade máxima para até 60 pessoas em auditório e um restaurante que atende bem a 80 pessoas para a sua comemoração. Mas de que adianta falar e não apresentar toda essa estrutura não é mesmo? Vamos mostrar um pouco de cada local.

Sala Taguatinga, capacidade para vinte pessoas em mesa única ou quarenta em auditório.

Sala Paranoá, capacidade para vinte pessoas em mesa única ou quarenta em auditório.

Sala Águas Claras, capacidade para trinta pessoas em mesa única ou quarenta em auditório.