Banco de Brasília completa 50 anos

Criado em 1966, BRB vive momento de evolução e se transforma em uma das mais modernas instituições do gênero no País

O Banco de Brasília comemora, este mês, 50 anos de existência. Para muitos, o momento pelo qual passa o BRB pode ser resumido em “transformação”. Hoje, o banco atua em um mercado que vive a disruptura tecnológica, processo que insere novos benefícios ao mercado e que proporciona mais comodidade e conveniência aos consumidores/usuários.

O foco do BRB, portanto, é trabalhar visando a evolução das opções mercadológicas e da infraestrutura tecnológica. Exemplo disso é a substituição de todo o parque de máquinas de autoatendimento, cujo processo está em andamento, além da disponibilização, nos próximos meses, de uma nova versão do seu aplicativo Mobile.

São 50 anos de atuação do Banco de Brasília no cenário econômico do Distrito Federal. O trabalho realizado nestas cinco décadas exigiu preparo, empenho e estudo. Hoje, o BRB é uma instituição contemporânea de grandes decisões regionais, nacionais e mundiais, e sustenta o desejo incessante de manter-se perene e autossustentável, visando os próximos 50 anos. Portanto, celebra este mês, e com muita alegria, o quinquagésimo aniversário!

“O BRB está ficando mais competitivo e sustentável e se realinhando para uma relação direta com seu cliente, na qual o meio digital é o canal mais forte. Estes 50 anos marcam a história do banco. Acredito, ainda, ser apenas o começo da construção de uma instituição financeira ainda mais sólida e de um banco público visto como referência pelos clientes e usuários”, destacou o presidente do BRB, Vasco Gonçalves.