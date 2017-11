UnB lança seleção para curso de Licenciatura em Libras

A Universidade de Brasília (UnB) publicou edital com as normas para participação no Vestibular do curso de graduação em Licenciatura em Língua de Sinais Brasileira/Português como Segunda Língua. São ofertadas 40 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2018, no período diurno, no campus Darcy Ribeiro (Plano Piloto).

Para concorrer, os participantes devem possuir certificado de conclusão do ensino médio ou curso equivalente, ou comprovar a conclusão na data do registro na UnB. No Vestibular, existem três sistemas de acesso: Universal, de Cotas para Negros e de Cotas para Escolas Públicas. Em todos, há reserva de vagas para candidatos surdos ou com deficiência auditiva.

Inscrições

O período para confirmar a participação começa em 30 de outubro e vai até 8 de novembro, e a taxa é R$ 150,00. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, clicando aqui. No momento da inscrição, é preciso assinalar o sistema, a opção para concorrer ou não na reserva de candidato surdo ou com deficiência auditiva e a versão das provas que deseja utilizar: em língua portuguesa, em Libras ou ambas.

O Vestibular terá uma prova objetiva e uma prova de redação em língua portuguesa. As duas avaliações serão aplicadas na data provável de 17 de dezembro.

SERVIÇO

Vestibular: Licenciatura em Língua de Sinais Brasileira/Português como Segunda Língua

Vagas: 40

Inscrições: entre 30 de outubro e 8 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 150,00

Provas: 17 de dezembro