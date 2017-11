Sefaz/DF: autorizadas 120 vagas para cargo de auditor

Aguardado desde 2014, o novo concurso público da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (Sefaz/DF) para o cargo de auditor fiscal agora está confirmado. Acontece que a Secretaria Estadual de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag/DF) divulgou nesta quarta-feira, 1º de novembro, por meio de publicação em diário oficial, a autorização para que a Sefaz/DF inicie os preparativos para a escolha da banca que será responsável pelo certame. A autorização também determina que serão oferecidas 120 vagas, sendo 40 para o preenchimento imediato e 80 para formar cadastro reserva de pessoal. Com isto, a expectativa é de que o edital possa efetivamente ser publicado no início de 2018, assim que contratada a organizadora.

Para concorrer é necessário possuir curso de nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial da carreira é de R$ 12.296, podendo chegar a R$19.173 para o servidor veterano, após aproximadamente 15 anos de exercício.

Publicidade

A secretaria não realiza concurso para o cargo há 16 anos. O último ocorreu em 2001, contando com uma oferta imediata de 200 vagas, com complementação de cadastro para mais 20% do total de classificados durante o prazo de validade.

Atribuições

As atribuições da carreira correspondem a atividades de lançamento,cobrança e fiscalização, com relação aos tributos diretos, bem como mercadorias em trânsito, levantamento físico de estoque em estabelecimentos inscritos ou não no cadastro fiscal do Distrito Federal, e microempresas e empresas de pequeno porte, definidas em lei.

Último concurso

O último concurso, realizado em 2001, foi organizado pela Fundação Carlos Chagas.A seleção contou com provas objetivas sobre conhecimentos gerais (com peso 1) e conhecimentos específicos (com peso 2). No primeiro foram cobrados temas sobre língua portuguesa, matemática, contabilidade comercial, contabilidade pública, noções de direito constitucional,noções de direito administrativo, noções de direito comercial, noções de direito penal e noções de informática. Já em conhecimentos específicos,os temas foram sobre direito tributário e legislação tributária do Distrito Federal.