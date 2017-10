Rede de hospitais abre vagas para diversas funções no DF

A Rede D´Or São Luiz, que gerencia os hospitais Santa Luzia, Santa Helena e Hospital do Coração do Brasil, está com vagas de emprego no Distrito Federal destinadas a enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de contas médicas, auxiliar administrativo e recepcionista.

Para as vagas de enfermeiro e técnico o pré-requisito é ter a graduação completa, registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (Coren), sendo desejável experiência assistencial; para as demais vagas é exigido o ensino médio completo.

Publicidade

Os profissionais irão atuar em uma das unidades que integram a Rede no DF. Entre os benefícios oferecidos, estão: plano de saúde, plano odontológico e vale alimentação. Para se candidatar, os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail curriculosdf@hsl.com.br.

Sobre a Rede D’Or São Luiz

Fundada em 1977, no Rio de Janeiro, a Rede D’Or São Luiz é a maior rede independente de hospitais do Brasil com presença no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e Pernambuco. O grupo opera com 33 hospitais próprios, dois hospitais sob gestão e um em fase de construção. Possui 5 mil leitos, com planos de chegar a 8 mil leitos em 5 anos.

São ao todo 38,6 mil funcionários e 87 mil médicos credenciados, que realizam cerca de 3,1 milhões de atendimentos de emergência, 205 mil cirurgias, 26 mil partos e 320 mil internações por ano. Além dos centros hospitalares, a Rede D’Or São Luiz conta com participação no Grupo Oncologia D’Or, rede de clínicas especializadas em tratamento oncológico em sete estados brasileiros.