Prazo para inscrição de projetos empreendedores vai até 31/1

O projeto Rede Coletivos de Expressão que premiará os 10 melhores projetos empreendedores com o valor de R$ 10.000,00 para cada.

O interessado poderá tirar dúvidas tanto pela fanpage do Facebook do concurso, quanto de forma presencial com uma equipe equipe de plantão. O intuito é auxiliar na criação do projeto, sua adequação em planilha orçamentária, calendário de atividades, termo de responsabilidade e o plano de trabalho.

As inscrições vão até dia 31 de janeiro de 2017 e devem ser realizadas pelo site Edital Rede Coletivos de Expressão

