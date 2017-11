Polícia Civil/GO: novo concurso para 650 vagas

Está na agenda desta terça-feira (31) a participação do governador de Goiás, Marconi Perillo, na solenidade de formatura de 400 policiais civis. Foi divulgado que, durante o evento, o político liberará a autorização para novo concurso da Polícia Civil/GO.

O aval será para a abertura de processo seletivo com 650 oportunidades, sendo 100 para a carreira de delegado e o restante distribuído entre as funções de agente e escrivão. Todos os cargos são destinados a profissionais com ensino superior completo em diversas áreas de atuação – vale ressaltar que para delegado será exigido bacharelado em direito.

Com isso, assim que for anunciada oficialmente a autorização, o próximo passo para a realização do concurso da Polícia Civil de Goiás consistirá na formação da comissão organizadora, que, depois, definirá a empresa responsável por todas as etapas do certame.

Até o momento, não foi revelada uma previsão para o lançamento do edital deste certame, porém há uma probabilidade de ficar para o ano que vem.

Atribuições dos cargos

Agente – Efetuar diligências a fim de prender criminosos; apreender objetos furtados e localizar pessoas; fazer investigações, realizar rondas noturnas e diurnas; policiar zonas impróprias para menores; dar plantão; seguir elementos suspeitos da prática de infração penal; fazer coletas de informações; prender infratores em flagrante ou em virtude de mandado da autoridade competente; conduzir pessoas à presença da autoridade de polícia judiciária, quando necessário ao esclarecimento de fatos delituosos; elaborar relatório das investigações realizadas; entre outras atividades.

Escrivão – Reduzir a termos ocorrências, declarações e depoimentos; expedir intimações, citações e notificações; redigir portarias, ofícios, mandados, termos, autos, ordens de serviço, editais, circulares, boletins, etc.; preencher guias para identificação, recolhimento e soltura de presos; protocolar ofícios, requerimentos e representações; catalogar e arquivar em pastas próprias todos os documentos relativos ao serviço; organizar os livros de cargas e descargas de remessa de autos, de conclusões de inquéritos e de ofícios, documentos e demais papeis dos cartórios policiais; entre outras atividades.

Delegado – instaurar e presidir, com exclusividade, inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência e outros procedimentos policiais legais para a apuração de infração penal ou ato infracional; exercer atribuições previstas na legislação processual penal de competência da autoridade policial; dirigir, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades logísticas e finalísticas da unidade sob sua direção; determinar intimações e, em caso de não comparecimento injustificado, condução coercitiva; requisitar a realização de exames periciais e complementares, destinados a colher e resguardar indícios ou provas da ocorrência de infrações penais ou de quaisquer outros exames que julgar imprescindíveis à elucidação do fato investigado; entre outras atividades.

Último concurso da Polícia Civil/GO

Em 2016, a Polícia Civil de Goiás lançou dois editais de concurso: um com 36 vagas para delegado e o outro 280 chances para agente e 220 para escrivão.

A banca organizadora, na ocasião, foi o Cespe/UnB e a triagem constou de provas objetivas, provas discursivas, avaliação médica, teste de aptidão física, exame psicotécnico, avaliação de vida pregressa e investigação social, curso de formação profissional, análise de títulos e/ou prova prática de digitação, dependendo da função.