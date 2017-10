MEC recebe autorização de concurso para 1.900 vagas

Nesta quinta-feira (19), o ministro do Planejamento, Dyogo Henrique Oliveira, autorizou a criação de 1.900 vagas para o Ministério da Educação (MEC). As oportunidades serão para as universidades federais e preenchidas por meio de novos concursos públicos ou que estão em andamento.

Um total de 1.200 chances se destinará às funções de professor-equivalente da carreira do magistério superior e do cargo isolado de professor titular-livre do magistério superior; e professor-equivalente da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. Tais postos exigem nível superior completo, além de especialização, mestrado e/ou doutorado, dependendo da área.

O ministro ainda liberou 700 oportunidades para cargos técnico-administrativos, que estão distribuídos em diversas colocações nos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

“Essa liberação é importante para que as universidades federais continuem oferecendo seus cursos de graduação com a qualidade já reconhecida pela sociedade brasileira. Também reafirmamos nosso compromisso e do governo federal com o ensino superior”, destacou o ministro da Educação, Mendonça Filho.

Distribuição das vagas do concurso do MEC

As chances serão para as seguintes unidades: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/MG), Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG), Colégio Pedro II, Fundação Universidade de Brasília (UNB), Fundação Universidade do Amazonas (Ufam), Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Fundação Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), Fundação Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir), Fundação Universidade Federal de Roraima (UFRR), Fundação Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Fundação Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), undação Universidade Federal de Sergipe (UFS), Fundação Universidade Federal de Viçosa (UFV), Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC), Fundação Universidade Federal do Acre (Ufac), Fundação Universidade Federal do Amapá (Unifap), Fundação Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Fundação Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade Federal do Oeste da Banhia (Ufob), Fundação Universidade Federal do Rio Grande (Furg), Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (univasf),Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Universidade Federal da Integração Latino Americana (Unila), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Universidade Federal de Alfenas (Unifal), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal de Itajubá (Unifei), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal de Lavras (Ufla), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Cariri (UFCA), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa),Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal do Sul da Bahia (Ufesba), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) e Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UFTPR).