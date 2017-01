Forças Armadas inscrevem para 2.427 vagas em concursos

AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO

Para quem pretende ingressar na carreira militar, o ano de 2017 iniciou com inscrições abertas em vários concursos públicos das Forças Armadas. As oportunidades somam 2.427 vagas para cargos que exigem os níveis fundamental, médio e técnico.

Desse total de ofertas, 1.896 estão distribuídas entre dois concursos da Marinha, para as funções de aprendiz-marinheiro e praça de 2ª classe, e 531 vagas entre outras duas seleções da Aeronáutica, para o curso de formação de sargentos.

Os salários iniciais oferecidos nesses concursos abertos das Forças Armadas partem de R$ 2.100 e chegam a R$ 5.300. Os cargos podem ser disputados por ambos os sexos (exceto para a função de aprendiz-marinheiro) e a lotação ocorrerá em todo o território nacional.

Concurso da Marinha para 1.240 vagas de aprendiz

A Marinha publicou, recentemente, o edital de abertura das inscrições do concurso que visa o preenchimento de 1.240 cargos de aprendiz-marinheiro. As vagas são destinadas aos homens que concluíram o ensino médio, com idade entre 18 e 22 anos até 1º de janeiro de 2018. O edital ainda especifica que os concorrentes devem ser solteiros ou não possuir união estável.

Os interessados em participar do processo seletivo deverão se inscrever no período de 1º de fevereiro a 6 de março. O valor da taxa de participação é de R$ 30.

Os candidatos habilitados e classificados no concurso realizarão o curso de Formação de Marinheiros para a Ativa (C-FMN), sob regime de internato nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM) em Fortaleza/CE, Recife/PE, Vitória/ES e Florianópolis/SC, com duração de 48 semanas.

De acordo com o edital, a graduação máxima que poderá ser alcançada é a de suboficial, que atualmente conta com vencimentos de R$ 5.300.

Marinha: concurso com 656 vagas de praça

Neste novo concurso da Marinha, serão selecionados 656 profissionais, de ambos os sexos, para o serviço militar voluntário temporário (SMV) na função de praça de 2ª classe. As vagas estão distribuídas pelo Distrito Federal e outros 16 Estados, entre eles estão o Rio de Janeiro e São Paulo.

As oportunidades são para atuação nas áreas industrial e de saúde, exigem os níveis fundamental e médio/técnico e idade superior a 18 anos e menos do que 45 anos na data da incorporação.

O serviço militar voluntário terá duração máxima de oito anos, desde que, neste período, a idade do militar não exceda 45 anos. Os vencimentos iniciais são de aproximadamente R$ 2.100 para funções de nível fundamental e R$ 2.900 para nível médio/técnico.

As inscrições já estão abertas e serão aceitas até o dia 3 de fevereiro. O candidato ainda deverá efetuar o pagamento da taxa, no valor único de R$ 50.

Os participantes selecionados no concurso da Marinha cumprirão estágio inicial, dividido em duas etapas, durante 12 meses.

Concurso da Aeronáutica: 358 vagas de nível médio

Um novo concurso aberto pela Aeronáutica vai selecionar 358 profissionais, entre homens e mulheres, para o curso de formação de sargentos. Para participar é preciso ter concluído o nível médio e ter idade entre 17 e 25 anos (até 31 de dezembro de 2018), além de outros requisitos básicos.

As vagas estão distribuídas pelas áreas de mecânica de aeronaves, comunicações, guarda e segurança, equipamento de vôo, bombeiro, entre várias outras.

Quem for aprovado no concurso e concluir o curso de formação com êxito será promovido a terceiro sargento e passará a contar com salário mensal de R$ 3.325.

A participação deverá ser garantida no site da Escola de Especialistas de Aeronáutica até o dia 17 de fevereiro. A taxa é de R$ 60.

Aeronáutica 2017: concurso reúne 173 vagas

Serão aceitas até o dia 31 de janeiro as inscrições do concurso do Departamento de Ensino da Aeronáutica, que dispõe de 173 vagas para o estágio de adaptação à graduação de sargento. Os concluintes do curso serão promovidos a terceiro sargento e lotados nas organizações militares do Comando da Aeronáutica, em todo o território nacional.

Interessados devem ter completado o ensino médio e o curso técnico, ter idade superior a 17 anos e não ter completado 25 anos até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula do estágio 2018. Oportunidades são para homens e mulheres, e estão distribuídas entre diversas especialidades. O salário inicial do terceiro sargento é de R$ 3.325.

O estágio de adaptação à graduação de sargento da Aeronáutica será realizado na Escola de Especialistas de Aeronáutica, localizado em Guaratinguetá/SP, em 2018. Ele será ministrado sob regime de internato militar, com duração aproximada de um ano, e abrangerá instruções nos campos militar e técnico-especializado.