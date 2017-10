Cultura Inglesa abre processo seletivo para professores

DF, GO, RJ, ES e RS

A Cultura Inglesa, que tem mais de 80 anos no mercado de ensino de idioma e faz parte do fundo de investimentos em educação GERA Venture, abre inscrições para novos professores nos cinco estados onde atua (Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal e Rio Grande do Sul). Os profissionais vão poder participar de projetos inovadores, aliados à missão da empresa, que busca formar brasileiros para serem cidadãos globais e ir muito além de uma escola de inglês.

O candidato deve ter curso superior completo em Licenciatura ou Bacharelado em Letras (Português / Inglês) ou ser formado em cursos na área de ciências humanas e ter experiência pedagógica comprovada. Interessados de outra nacionalidade ou profissionais que não possuem ensino superior completo devem ter a certificação CELTA, de ensino de inglês para falantes nativos de outras línguas, com a chancela da Universidade de Cambridge.

Para todos os candidatos, o nível de proficiência exigido é o equivalente ao do exame avançado de Cambridge English. Será um diferencial ter certificação em metodologia ou em língua inglesa (obtida por exames como TKT, CELTA, Trinity, CAE, CPE, Michigan-ECPE, entre outros) e ter lecionado para estudantes de todas as faixas etárias.

Entre os benefícios oferecidos, estão: assistência médica e odontológica, auxílio creche/babá, seguro de vida, ticket alimentação ou refeição, vale transporte e assistência educacional. Durante a trajetória na empresa, o profissional terá desenvolvimento acompanhado constantemente e haverá possibilidade de conquistar cargos de liderança, de acordo com o perfil.

Na etapa final do processo seletivo, os candidatos vão participar do “Initial Training”, uma oportunidade de aprender técnicas de ensino junto à equipe acadêmica da Cultura Inglesa, com duração de uma a duas semanas e direito a um certificado de participação após a conclusão.

As inscrições vão até o dia 10 de novembro pelo site https://www.vagas.com.br/vagas/v1563492/teacher-selection-2017