Concurso Ibama: 1.529 vagas para técnico e analista

Já foi encaminhado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) o pedido para a abertura de novo concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). No último dia 31 de maio, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) teve a responsabilidade de enviar o requerimento.

De acordo com a assessoria de imprensa do instituto, o pedido solicita 1.529 oportunidades, sendo 680 para chances em aberto e 849 para as que ficarão vagas no decorrer dos próximos três anos. Essas oportunidades de reposição servirão para preencher as futuras aposentadorias e não deixar o instituto com um quadro de pessoal defasado.

As 680 oportunidades estão distribuídas entre as carreiras de analista ambiental (500) e analista administrativo (180). Já as demais 849 chances se destinarão ao preenchimento de todos os postos que ficarão em aberto, como o de técnico administrativo.

Os empregos de analista ambiental e analista administrativo exigem nível superior, enquanto a colocação de técnico administrativo aceita profissionais com ensino médio.

As remunerações iniciais correspondem a R$ 3.712,72 para técnico e a R$ 7.760,45 para analista. Nesses valores já está incluso o auxílio-alimentação de R$ 458.

Últimos concursos do Ibama para analista

O último concurso para analista ambiental do Ibama foi aberto em 2012, anunciando uma oferta de 108 vagas, sendo 45 para a área de licenciamento ambiental no Distrito Federal, 15 para licenciamento ambiental no Rio de Janeiro, 27 para monitoramento, regulação, controle, fiscalização e auditoria ambiental no Distrito Federal e 21 para gestão, proteção e controle da qualidade ambiental no Distrito Federal. Ao todo, 16.290 pessoas se inscreveram para o processo seletivo.

Já para analista administrativo, o último certame foi realizado em 2013, para preenchimento de 61 postos, distribuídos da seguinte forma: Acre (2 vagas), Amapá (2), Amazonas (3), Bahia (1), Distrito Federal (27), Espírito Santo (1), Maranhão (1), Mato Grosso (3), Mato Grosso do Sul (2), Minas Gerais (2), Pará (2), Paraná (2), Piauí (1), Rio Grande do Sul (1), Rondônia (2), Roraima (2), Santa Catarina (2), São Paulo (1), Sergipe (2) e Tocantins (2). O processo seletivo registrou 43.533 candidatos.

As duas seleções foram organizadas pelo Cespe/UnB.