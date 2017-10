Candidatos à PMDF ainda têm tempo para se preparar, diz professor

Os concursandos que buscam uma carreira policial estão comemorando a decisão do Tribunal de Contas do DF, favorável à continuidade dos procedimentos para selecionar instituição que realizará o concurso público da Polícia Militar do DF. O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) foi considerado o único habilitado que pontuou no processo licitatório para definição da organizadora.

Segundo o coronel Marcos Antônio Nunes, comandante, com a decisão, a PMDF já pode abrir seleção com 2,2 mil vagas, sendo 2 mil para soldado e 200 para oficiais. O concurso terá validade de 2 anos, podendo prorrogar por igual período, e as vagas serão distribuídas em três turmas, uma prevista para o ingresso de 500 policiais iniciais, e em seguida, mais 750 policiais. As demais (24) são para músicos e corneteiros, sendo 6 na primeira função e 18 na segunda. A taxa de inscrição não poderá exceder o valor de R$ 93,18.

Segundo o coordenador das turmas da PMDF no IMP Concursos, professor Leandro Antunes, este certame vale a pena, pois o aprovado entrará numa das mais “respeitadas e preparadas Corporações Policiais do Brasil”. A expectativa é de que pelos menos 28 mil candidatos se inscrevam. E é por isso que o professor afirma que a preparação precisa começar o quanto antes. “Se o aluno iniciar os estudos agora, com disciplina e esforço, ainda consegue se preparar bem para este concurso”, garante.

Segundo ele, uma dica de estudos importante que dá aos alunos é que estudem todas as disciplinas – um pouco de cada – com a teoria e com exercíciosca. E para finalizar, Leandro aconselha: “Se você vai fazer concurso, se prepare com dedicação e perseverança até a posse na Corporação pretendida, sem esquecer que os concursos de carreiras policiais possuem 6 fases eliminatórias”, finaliza.

Confira as etapas:

1ª Etapa – exame de habilidades e conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva de conhecimentos de caráter eliminatório e classificatório e, de prova discursiva (redação em Língua Portuguesa), para todos os candidatos, a ser realizada pela Contratada;

2ª Etapa – teste de aptidão física (TAF), de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada;

3ª Etapa – avaliação dos exames médicos, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada;

4ª Etapa – avaliação dos exames psicológicos, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada;

5ª Etapa – sindicância da vida pregressa e investigação social, de caráter unicamente eliminatório, a serem realizadas pela PMDF.

6ª Etapa – prova prática instrumental de música, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela instituição contratada, para os candidatos ao Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas Corneteiros – QPMP-7 e para os candidatos ao Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas Músicos – QPMP-4.