Aulão beneficente aborda regimento interno para concurso do TST

Estudantes interessados no concurso do Tribunal Superior do Trabalho poderão participar do Aulão Beneficente sobre Regimento Interno do TST, no dia 10/11 (sábado), das 8h15 às 11h15, na unidade de Águas Claras (Avenida Jacarandá, lote 16).

Quem ministra o aulão é o professor Dackson Soares, servidor do Supremo Tribunal Federal, considerado um dos maiores especialistas de todo o país em Regimentos Internos e Legislações Específicas. Autor de diversas apostilas e cursos on-line preparatórios para concursos, é reconhecido pela didática objetiva e clara, tendo se tornado referência no Distrito Federal nas matérias que ministra.

Interessados em participar devem fazer a matrícula pelo site (www.impconcursos.com.br), mediante doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, entregando na secretaria da unidade. O material é elaborado pelo professor e entregue no dia da aula. Mais informações pelo telefone: 3029-9700.