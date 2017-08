Ambev abre inscrições para seu Programa de Estágio

Eleita uma das cinco empresas dos sonhos dos jovens segundo pesquisa da consultoria Cia. De Talentos, a Ambev abre as inscrições para o seu Programa de Estágio 2018. As oportunidades estão disponíveis para alunos de todo o país que integrem as turmas que irão se formar em dezembro de 2019, ou seja, penúltimo e último ano de seus respectivos cursos.

As vagas, que percorrem praticamente todas as áreas da cervejaria, estão disponíveis a graduandos de todos os cursos universitários e instituições de ensino: o mais importante é o alinhamento do estudante com os valores e a cultura Ambev, de meritocracia, atitude de dono, fomento à autenticidade e à inovação, além de disposição para enfrentar novos desafios.

Publicidade

Após a inscrição, os currículos são avaliados e os candidatos pré-selecionados são encaminhados para testes online, que consistem em prova de inglês e raciocínio lógico, entre outros. Os aprovados são chamados para dinâmica e entrevista. Ao longo deste processo, os futuros estagiários são direcionados à área de atuação que for mais compatível com seu perfil e/ou interesse.

Na Ambev, os estagiários tocam projetos importantes desde o início. Eles têm a missão de desenvolver planos de melhoria em suas áreas, contribuindo para o crescimento da companhia, com autonomia para execução das atividades de rotina, contando com o suporte da equipe e dos gestores da área. “A formação de lideranças na Ambev é feita dentro de casa e começa com o estágio. Por isso, estamos sempre em busca de jovens proativos, que tenham muito interesse em aprender e vivenciar coisas novas”, declara Renata Figueiredo, gerente de seleção de talentos da empresa.

A cervejaria é uma empresa jovem, criativa e preza pela autenticidade de sua gente, por isso está em busca de estudantes com esse mesmo perfil: dinâmico, proativo, empreendedor, que saibam trabalhar em equipe e que gostem de desafios. Para se inscrever, basta entrar no sitewww.queroserambev.com.br até o dia 22 de setembro.

O programa tem duração de até dois anos e oferece bolsa-auxílio, refeição, transporte e possibilidade de efetivação. A seleção dos candidatos será feita por cada unidade regional da companhia. Os estudantes aprovados começarão a trabalhar na cervejaria em janeiro de 2018.

Acompanhe as notícias e novidades da Ambev também no site www.ambev.com.br e nas redes sociais: www.twitter.com/ambevbrasil|www.linkedin.com/company/ambev