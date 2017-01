Zander lança álbum “Flamboyant” em Brasília

Diferentes gerações do rock independente se reúnem no Círculo Operário do Cruzeiro, no dia 18 de fevereiro

Os cariocas do Zander estão de volta a Brasília para lançar o novo álbum “Flamboyant”. O reencontro com a cidade será em 18 de fevereiro, no Círculo Operário do Cruzeiro, a partir das 19h. Além do Zander, uma das bandas mais influentes do rock independente do País, o evento terá a participação das locais Dias, ADI e Nada em Vão. Os ingressos custam R$ 30.

O show marca o retorno do grupo à cidade após três anos, além de reunir nomes importantes da cena alternativa de Brasília. O Dias (ex-Dias de um Futuro Esquecido) se fez presente entre 2003 e 2012 e promete um show de reunião bem enérgico. O Nada em Vão, por sua vez, apresenta o EP “Sempre em frente” e muita positividade, vista em suas letras. Por fim, o ADI vai lançar o EP “Sobre os dias que não vão voltar” e resgatar canções de seus quase 15 anos de existência.

Lançado em setembro de 2016, o álbum “Flamboyant” ganhou destaque na plataforma Spotify, tendo o Zander como capa da playlist rock nacional da OneRpm. Uma das canções do álbum lançado pela Flecha Discos, “Bastian Contra o Nada”, participou da lista ‘‘Brazil viral 50’’ na mesma plataforma. A banda acumula outros trabalhos, como o elogiado EP de lançamento “Em construção” (2008), o disco Brasa (2010) e o split em vinil com o Dead Fish (ES), de 2013.

A data será especial também para a Acetona Produções, que está completando cinco anos de atividades. O primeiro show ocorreu justamente no Círculo Operário, com o Zander, em 2012. De lá para cá, a produtora trabalhou com bandas como Scalene, Far From Alaska, Sugar Kane, Bullet Bane e atualmente realiza o projeto gratuito A Fantástica Fábrica de Bandas, quinzenalmente, no Club 904 (904 Sul).

Sobre o Zander

Formado no Rio de Janeiro em 2008, o quarteto Zander tem como palavras de ordem: “arregaçar as mangas”. Se for para viver de música independente no Brasil, que isso seja feito por completo. É o que Gabriel Zander (voz/guitarra), Gabriel Arbex (guitarra), Marcelo Malni (baixo) e Bruno Bade (bateria) fazem; eles mesmos se gravam e produzem.

​

A bagagem de terem passagem por outras bandas de renome como Dead Fish, Noção de Nada, Deluxe Trio e Reffer, somada ao aprendizado de viver o “do it yourself”, forma a essência autogestiva do Zander.

​

A temática não se prende, entre amores ou dissabores, críticas sociais ou até situações do cotidiano, nada está descartado ou é tabu no repertório. Tudo é exteriorizado através de um rock que pode ser cru, mas ao mesmo tempo fugir da retitude; tudo tem contornos, muita malemolência (ou seria cadência?) carioca.

​

Sobre a Acetona Produções

A Acetona é uma produtora independente que nasceu em 2012. A ideia de organizar shows e eventos surgiu da vontade de Renato Lino de fomentar a cultura na cidade. A parceria se estendeu e Renato ganhou os sócios Thiago Barreto e Luis Eduardo Oliveira. Em quatro anos, a produtora trouxe para Brasília as bandas Zander (RJ), Pense (MG), Menores Atos (RJ), Bullet Bane (SP). Atualmente, a Acetona organiza o evento gratuito A Fantástica Fábrica de Bandas, com o palco aberto a grupos do Distrito Federal. O evento ocorre quinzenalmente, às terças-feiras, no Club 904 (Clube da Asceb, 904 Sul).

Sobre o Círculo Operário do Cruzeiro

O Círculo Operário do Cruzeiro é um dos espaços culturais mais democráticos do Distrito Federal. A casa recebe vários ritmos e eventos tradicionais que vão desde rodas de samba, pagode e terreirada até shows de forró, rock e metal. O Círculo Operário é de fácil acesso, está localizado próximo à EPIA e ao Eixo Monumental, assim como ao Terminal Rodoviário do Cruzeiro – a menos de 3km.

SERVIÇO

Data: 18 de fevereiro

Hora: 19h

Local: Círculo Operário do Cruzeiro (SRES Área Especial Bloco H, 9 – Cruzeiro Velho)

Ingressos: R$ 30

Informações: (61) 9 9988-1889