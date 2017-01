Youtuber Christian Figueredo Lança filme “Eu Fico Loko” neste domingo

Fenômeno do YouTube brasileiro, Christian Figueiredo, estará no Boulevard Shopping para o lançamento do seu primeiro filme, “Eu Fico Loko”. Neste domingo (8). A pré-estreia do longa conta a história de sucesso do menino que nasceu em Blumenau e conquistou mais 6 milhões de seguidores pelo Brasil. Os ingressos para a sessão custam R$ 25 a meia entrada, e podem ser adquiridos na bilheteria do shopping ou pelo site da rede Kinoplex.

A comédia “Eu Fico Loko” é uma adaptação do livro homônimo escrito por Christian Figueiredo. O longa narra a vida do protagonista, Christian, um adolescente que está em busca do seu sonho de ser popular, conquistar a garota perfeita e descobrir a sua vocação. E também retrata as dificuldades e conquistas da nova geração de jovens. “Eu Fico Loko” chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 12 de janeiro.

CHRISTIAN FIGUEIREDO

Christian Figueiredo criou o seu primeiro canal no YouTube, o Eu Fico Loko, aos quinze anos, que hoje conta com mais de 6 milhões de inscritos. Logo depois ele lançou o segundo canal “Christian Figueiredo”, que já tem mais de 3 milhões de seguidores. Hoje, os dois canais somam mais de 10 milhões de inscritos. Em 2015 o youtuber lançou o primeiro livro, chamado “Eu Fico Loko – As Desventuras de Um Adolescente Nada Convencional” e em setembro do mesmo ano lançou a continuação, “Eu Fico Loko 2 – As Histórias que Tive Medo de Contar”. Hoje, aos 22 anos é o primeiro youtuber do Brasil a ter a sua história contada no cinema.

SERVIÇO

Data: 8 de janeiro

Hora: 10h30

Local: Boulevard Shopping – Asa Norte – Brasília/DF

Ingressos: R$ 25 (meia entrada)