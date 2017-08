Wol Music Festival traz atrações de diferentes estilos musicais para Brasília

Funk, axé, música eletrônica, sertanejo e forró são alguns dos ritmos que não vão deixar ninguém parado no Wol Music Festival. Realizado no palco da Bamboa Brasil, no próximo sábado (19), o evento conta com nomes como André Ramon, MC Carioca e os DJs Roberta Galo, Summarion e Kada Lora. Além, claro, do forró do grupo Só pra Xamegar e do sertanejo da dupla Jhonny & Rahony. A partir das 22h, o residente Gusttavo Carvalho comanda a discotecagem da pista de dança.

ATRAÇÕES

Publicidade

Eleita DJ Revelação do Centro-Oeste, pela Sound Awards, maior premiação de EDM da América Latina, em 2015, a DJ Roberta Gato une irreverência e energia atrás das picapes. Com essa receita, Roberta ganhou destaque nas festas de música eletrônica de todo o País. Com a experiência de quem já tocou ao lado grandes names como de Tujamo, Alok, Mario Fischetti, Illusionize, Bhaskar e Gui Boratto, a deejay promete agitar a pista com seus grooves marcantes de Techno.

É bem verdade que MC Carioca nasceu na “cidade maravilhosa”, mas o artista construiu toda sua carreira em Brasília, e o mais impressionante é que conseguiu isso cantando funk. O MC sempre gostou da batida carioca e jovem já curtia muito escutar o estilo nas comunidades. Aos 12 anos, já em Brasília, começou a cantar no colégio, onde se destacou pela irreverência e o sotaque característico.

Hoje, aos 30 anos, MC Carioca soma 14 anos de carreira. E aumenta a cada dia o séquito de fãs na capital federal. Já dividiu palco com artistas como Mc Buchecha, Gaiola da Popozudas, Mc Koringa, Dj Tubarão, Fat Boy Slim e Chiclete com Banana. No show, Carioca apresenta o melhor do funk atual e dos eternos sucessos do ritmo originado no Rio de Janeiro.

A swingueira fica por conta de André Ramon, ex-integrante do grupo Leva Nóiz , que ficou conhecido com o sucesso da música Liga da Justiça, no carnaval de 2011. Agora o cantor está com um novo projeto chamado Ramon Brazil, em que leva um pouco da Bahia para os quatro cantos do Brasil.

Formada pelo vocalista Nego Rainer, o guitarrista, Oslayn Miranda, e o sanfoneiro Bruno Rios, a banda Só Pra Xamegar acaba de completar doze anos de muito forró e suingueira. O grupo volta aos palcos de Brasília após sua primeira e bem-sucedida turnê internacional pelos Estados Unidos. Os músicos apresentam canções como Te quero cada vez mais, Cansei de sofrer e Posição da Peppa Pig que, juntas, reúnem milhares de visualizações no Youtube.

DJ Gusttavo Carvalho já é figura conhecida dos frequentadores da Bamboa. DJ residente da casa, Gusttavo traz o melhor da EDM. Com dez anos de estrada, o brasiliense promete agitar a pista passeando por estilos como o low bpm e o house. O DJ já fez parcerias de sucesso e tocou com ícones da cena eletrônica mundial como Tocadisco, Fat Boy Slim, Abel Ramos, Steve Angelo e Keemo.

SERVIÇO

Wol Music Festival com MC Carioca, DJ Roberta Gato, DJ Summarion, DJ Kada Lora, DJ Gusttavo Carvalho, Jhonny & Rahony, Só Pra Xamegar e André Ramon.

Dia: sábado, 19 de agosto de 2017, às 22h.

Local: Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul).

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 16 anos.

Informações: (61) 3342-2232.

INGRESSOS

Com nome na lista, até às 23h: 30 reais (unissex)

Sem nome na lista, ou após às 23h: 50 reais (unissex)

*E-mail para envio do nome: sabado@bamboabrasil.com.br (enviar lista até às 19h do dia do evento).

*Valores referentes à meia-entrada e sujeitos a alterações sem aviso prévio.

PONTOS DE VENDAS

Vendas físicas (sem taxa de conveniência): Bilheteria da Bamboa