Whitesnake chega em Brasilia com turnê

Está chegando o dia mais esperado do ano pelos fãs brasilienses do rock ‘n’ roll. Dia 28 de setembro, o Net Live Brasília se transformará no palco escolhido pela banda britânica Whitesnake, em sua passagem pelo centro oeste brasileiro. O grupo traz para a cidade a turnê The Greatest Hits Tour, que traz sucessos como “Bad Boys”, “Love Ain’t No Stranger”, “Is This Love?” e “Here I go Again”.

No show marcado para começar a partir das 21h30, o vocalista David Coverdale será acompanhado pelos músicos, os guitarristas, Reb Beach e Joel Hoekstra, o baixista Michael Devin, o baterista Tommy Aldridge e a tecladista Michele Luppi.

A turnê marca a despedida de David Coverdale do hard rock, gênero que o consagrou. “Nós estamos muito empolgados e ansiosos para tocar no Brasil em setembro com nossa Greatest Hits World Tour e, muito provavelmente, esse será o meu ‘adeus às arenas de rock’, após mais de 40 anos escrevendo e me apresentando com esse gênero musical”, afirmou o vocalista.

Sobre a banda

Enlouquecendo o público com performances arrebatadoras e cheias de energia, o Whitesnake terminou recentemente uma extensa turnê mundial, juntamente com Def Leppard, que incluiu uma série de shows de arena com ingressos esgotados no Reino Unido e Irlanda. A turnê foi parte da estratégia de promoção de seu mais recente álbum de estúdio, The Purple Album.

Após deixar o Deep Purple em 1976, Coverdale formou o Whitesnake em 1978 e iniciou uma jornada que o levou do ‘early heavy blues rock’ dos anos 70, com os álbuns Trouble, Lovehunter, Ready and Willing e Come an’ Get it, até o hard rock explosivo do renovado Whitesnake, com o multiplatinado disco Slide it in e o autointitulado Whitesnake, que vendeu milhões de cópias com seus hits esmagadores.

“Me sinto honrado por ter rodado esse planeta incrível que nós dividimos, por mais de 40 anos, celebrando e aproveitando momentos inesquecíveis com milhões de pessoas. A todos que têm compartilhado essa viagem incrível comigo… Eu realmente amo as experiências divididas e simplesmente amo o meu trabalho (e sempre amarei). Obrigado pelas mais de quatro décadas de diversão”, agradeceu Coverdale.

SERVIÇO

Quando: Quarta-feira, dia 28 de setembro de 2016, às 21h30.

Onde: NET Live Brasília (SHTN, Trecho 2, Conjunto 5, Lote A – Asa Norte).

Ingressos:R$ 100 a R$ 250 (meia-entrada)

Central de Ingressos do Brasília Shopping ou pelo site www.eventim.com.br

Classificação Indicativa: 16 anos