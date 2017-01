Wesley Safadão agita Brasília em fevereiro

Festival acontece no dia 4, no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson e conta ainda com a dupla Zé Neto & Cristiano e a cantora sensação do forró Márcia Fellipe

Wesley Safadão e a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano são os destaques da festa Garota VIP, no próximo dia 4 de fevereiro. O evento acontece no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson, a partir das 22h. A festa conta, ainda, com a participação da cantora que é revelação do forró nordestino, Márcia Fellipe. Os ingressos custam R$ 60 (vip) e R$ 110 camarote (meia entrada). A classificação indicativa é de 16 anos.

Diferente do seu último lançamento – DVD gravado no Mané Garrincha, em Brasília, diante de um público de 45 mil pessoas –, Wesley Safadão agora volta a cidade para lançar WS em casa, álbum que teve como locação a residência do cantor, em Fortaleza – CE. Com 20 faixas, o disco conta com participações de Luan Santana, Matheus & Kauan, Gabriel Diniz, Márcia Fellipe, o sertanejo Pacheco e até mesmo do jogador Ronaldinho Gaúcho.

No repertório do show em Brasília, além das novas Solteiro de novo, Quem chorava hoje ri, Dupla solidão e Absurdos, o artista relembra, ainda, sucessos que o tornaram o maior nome do forró no País, entre eles, Camarote, Sou ciumento mesmo, Novinha vai no chão e Aquele 1%, hit ao lado de Marcos & Belutti.

Representantes da nova geração do sertanejo, Zé Neto & Cristiano conquistou definitivamente o público brasileiro em 2015 com o lançamento do terceiro CD e primeiro DVD da carreira, Ao vivo em São José do Rio Preto – SP, que trazia canções como Seu Polícia, Eu ligo pra você, Bobo fui eu, Diz pra ela e Abaixa o som – parceira com Marília Mendonça–, que até hoje estão entre os hits sertanejos mais tocados nas rádios do segmento.

Para a apresentação no Garota VIP, além das antigas, a dupla apresenta repertório recém saído do forno, que integra o novo trabalho, intitulado Um novo sonho – ao vivo em Cuibá, lançado no fim do ano passado. O DVD conta com canções como, Bateria acabou, que repete a dobradinha com a cantora Marília Mendonça, Amigo taxista e Dito e feito.

Com passagens por bandas renomadas como Aviões do Forró (2006), Furacão do Forró (2007), Garota Safada (2010), Márcia Fellipe conquistou rápida ascensão e uma incrível aceitação pelo público em todo o nordeste brasileiro. Referência de voz feminina forte, a forrozeira desembarca na capital federal pela primeira vez, com músicas que já estão estouradas como Sofro de ressaca, mas não morro de amor; Aqui ó pro meu ex e Ponto de partida.

SERVIÇO

Data: 4 de fevereiro

Hora: 22h

Local: estacionamento do Ginásio Nilson Nelson (Eixo Monumental)

Ingressos: VIP R$ 60 Camarote front R$ 110 (meia entrada)

Informações: (61) 3342-2232

Classificação indicativa 16 anos.