Última semana para aproveitar as oficinas circenses de férias

Ainda dá tempo de participar das Férias no Circo do Conjunto Nacional. O shopping transformou a Ala Central do 1° Piso em um colorido e divertido picadeiro de circo, com uma ampla programação com oficinas circenses e diversas brincadeiras, que são realizadas diariamente, das 14h às 20h. A atividade segue até o próximo domingo, dia 29. São atendidas até 15 crianças por sessão, com 30 minutos de duração cada.

No picadeiro do Conjunto Nacional, entre luzes e cores, as crianças podem ser mais que meros espectadores e fazer parte do espetáculo, ao participar de Oficinas de Pequenos Artistas, ministradas pela talentosa equipe da Trupe Família Firula. As oficinas são realizadas diariamente, variando as atividades, para tornar o Circo sempre dinâmico. Na oficina de Malabarista, entre Swing, bandeirolas, bolinhas e bola de contato, as crianças poderão aprender brincando as técnicas que trabalham coordenação motora, concentração e autoestima.

Atividades de alongamento com técnicas de contorção estarão na oficina de Contorcionista. E a brincadeira que diverte a criançada há várias gerações, Perna de Pau, também estará presente para alegrar as férias no Conjunto Nacional. A garotada pode, ainda, levar para casa um brinde que é pura alegria, uma lembrança do dia especial, para continuar vivendo a magia do Circo em casa, após as férias.

Além disso, na atração Férias no Circo do Conjunto Nacional, as crianças podem tirar as fotos mais incríveis e divertidas das férias, em um painel temático exclusivo! Elas podem se transformar em atrações fantásticas, como Cuspidor de Fogo, Levantador de Peso e “Barba Gigante”. Aos finais de semana, tem também pintura de rosto. Podem participar crianças com idade entre 4 e 12 anos e as atividades são gratuitas.

SERVIÇO

Data: até 29 de janeiro

Hora: das 14h às 20h

Local: Shopping Conjunto Nacional/DF