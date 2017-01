Tuca Fernandes relembra hits eternizados do carnaval baiano na Bamboa Brasil, nesta sexta (3)

Intérprete, instrumentista e compositor de inúmeros sucessos que marcaram a história do carnaval baiano, Tuca Fernandes embala o pré-carnaval brasiliense no Baile do Tuca. O evento acontece nesta sexta-feira (3), na Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul), a partir das 22h, e conta com show de abertura da dupla Danilo & Daniel e a playlist badalada do DJ Gusttavo Carvalho.

Atrações

Tuca Fernandes alcançou a incrível marca de 21 carnavais em 2016. O artista mantém o mesmo reconhecimento da época em que comandava a banda Jammil e Uma Noites, e chega ao sexto ano de carreira solo. Conhecido pela mistura enérgica de ritmos e letras com a cara do verão de Salvador, Tuca aproveita o show em Brasília para relembrar sucessos que ficaram eternizados como Milla, de sua autoria, Ê saudade, Chuva na janela e Saudade dói.

Além das antigas, o cantor apresenta canções do álbum mais recente como Lindo filme, Pirei no seu amor, Anjo do céu e Você não sai da minha cabeça, faixa que dá nome ao CD.

2016 foi o ano de consolidação da carreira da dupla Danilo & Daniel no cenário cultural da capital federal. Presença confirmada nas principais festas e casas de shows da cidade, a dupla virou a queridinha do público brasiliense que é amante do gênero. No repertório, os sertanejos trazem canções autorais como Cunhada, Chapeuzinho vermelho e Aí mente. Além de sucessos de cantores renomados como Tô solteiro de novo, Wesley Safadão, e Paredes, de Jorge & Matheus, entre outros.

Com dez anos de carreira, DJ Gusttavo Carvalho esbanja experiência, personalidade e o famoso feeling de pista. Durante sua trajetória, já dividiu as picapes com nomes internacionais da música eletrônica como Steve Angelo, Fat Boy Slim, Richard Gray e Abel Ramos. Em seu setlist, o DJ passeia por estilos como o progressive house, deep house e low bpm. Atualmente Gusttavo Carvalho é DJ residente da Bamboa Brasil e já conquistou seu séquito entre os amantes da cena eletrônica.

Serviço

Baile do Tuca

com Tuca Fernandes, Danilo & Daniel e DJ Gusttavo Carvalho.

Dia:Sexta, 3 de fevereiro de 2017, às 22h.

Local:Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul).

Classificação indicativa:não recomendado para menores de 16 anos.

Informações:(61) 3334-4450.

Ingressos

Pista: 40 reais (unissex).

Camarote: 60 reais (unissex).

*Valores referentes à meia-entrada e sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Pontos de vendas

Vendas físicas (sem taxa de conveniência):Bilheteria da Bamboa e Bilheteria Digital.

Vendas online:www.bilheteriadigital.com.br.