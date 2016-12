Tomate agita Réveillon da capital neste sábado

A virada entre os espaços Bamboa Gold e Premium, fica por conta do cantor Tomate. Já Jhonny & Rahonny animam o palco do Bamboa Dream, com o melhor do estilo sertanejo universitário. Outros nomes consagrados da cena brasiliense como Wilian & Marlon e Banda No Grau saúdam a chegada de 2017 em estilos variados. A pista eletrônica fica por conta dos sets consagrados dos DJs Gusttavo Carvalho (palco principal) e DJ Pedro Blower (palco Dream). A festa acontece neste sábado (31), a partir das 22h, e conta com um completo Espaço Gourmet e Bar, repleto de drinks como whisky, vodka, cerveja, suco, refrigerante e água, além de open food completo com frios e frutas. Os pequenos ainda podem aproveitar a brinquedoteca no espaço Dream. O mapa do evento pode ser conferido ao lado. Os ingressos variam de R$ 250 a R$ 7000. A classificação indicativa é de 18 anos.

Dono de sucessos como “Te espero no farol” e “A gente se vê depois da chuva”, Tomate traz para a capital os hits da folia baiana que arrastam multidões durante as suas apresentações. Considerado um dos melhores puxadores de Trio, e conhecido pela sua personalidade irreverente e energia, o artista investe em um repertório eclético, que passa pelo pop, rock, dance, metal e sertanejo, sem deixar as batidas do axé de lado. “Estou com as melhores expectativas possíveis para a festa da virada, é uma grande responsabilidade tocar num dia tão mágico para todos, e estou feliz e agradeço muito por isso.” fala o cantor, entusiasmado por sua apresentação.

Outras canções prometem embalar os presentes em uma noite com muita festa, como as canções “Parará” e a mais nova canção “Eu Não Vou Embora”. “O Réveillon vai ser com Tomate de verdade, cheio de energia. O povo de Brasília é sempre incrível, só agradeço por tudo isso”, resume o artista, empolgado para a sua apresentação na casa. Para o momento especial da chegada do ano novo, Tomate faz um convite. “Alô, galera de Brasília, quero todo mundo junto comigo comemorando a chegada de 2017, vamos fechar o ano com chave de ouro e começar o próximo com muita energia positiva”.

Demais atrações

Nomes conhecidos do cenário sertanejo da capital também marcam presença na Festa da Virada. No Palco principal, entre os espaços Gold e Premium, além de Tomate, os sertanejos Willian & Marlon chegam garantindo carisma no palco, com as músicas que prometem um show a altura dos artistas que se apresentam na cidade. Alguns clássicos da dupla como “Eu Já Sabia” e “Largou o Namorado”, e as mais recentes como “Mil Vezes Pior” e “E era eu” estão entre as apostas dos músicos para deixar a noite mais completa. Já os melhores sets chegam no embalo do DJ Gusttavo Carvalho, residente dos shows da casa, sempre marcando presença com os hits do momento, ao som do estilo eletrônico. O artista se destaca pelo estilo versátil, tendo sets que vão do underground ao mainstream, e promete cativar até mesmo os públicos mais exigentes.

Já no Palco Dream, os destaques vão para a dupla Jhonny & Rahony, em show que traz duas das vozes marcantes do sertanejo da capital. Em 20 anos de formação, os músicos conquistaram seu espaço e uma legião de fãs na cidade. Com 9 CDs e 3 DVDs gravados, em hits que ocuparam as paradas de sucessos em regiões como Distrito Federal, Mato Grosso e Goiás, os sertanejos prometem animar a noite de ano novo da casa com músicas consagradas na carreira, como “Doidinho pra te namorar”, “Saudade Matadeira”, “Quero”, “Te Pego as Dez”, “Chutando Latas”, “Louco de amor”, “Bateu Ficou” e “Chuva de amor”. E claro, as recentes músicas do álbum “Mundo dos sonhos”.

Para os que curtem uma pegada mais leve, a Banda no Grau, com mais de 15 anos de estrada, chega com um repertório eclético, com a proposta de fazer o publico dançar do início ao fim. Os músicos são conhecidos por passear por estilos como Pop Rock, Reggae, Samba Rock, Disco, Axé, Forró e Sertanejo, a promessa é de um show totalmente vibrante e com muita energia. Os sets ficam por conta do DJ Pedro Blower, um dos principais nomes da nova geração de DJs, tendo o Deep House como marca o seu alto nível de energia, capacidade de se conectar com seu público e a mistura de tendências faixas com sucessos antigos.

Serviço

Data: 31 de dezembro

Hora: 22h

Local: Bamboa Brasil

Ingressos: Bamboa Gold e Combo amigo-R$ 250 (meia/unissex/1º lote)

Bamboa Premium e Combo amigo-R$ 400 (meia/unissex/1º lote)

Informações: (61) 3334-4450 | 99966-6963 | 99967-5393

Classificação indicativa 18 anos