Terraço Shopping oferece almoço musical aos fins de semana

A programação cultural do Terraço Shopping conta com muita música boa. Nos finais de semana do mês de Novembro os clientes poderão almoçar acompanhados de uma boa música no “Almoço Musical”. No sábado (4) quem anima a Praça Central é o Duo Gravidade tocando o melhor do Jazz e da música brasileira. A apresentação tem duração de 1 hora com início às 13h.

O Duo Gravidade possui a formação não convencional de dois contrabaixos. Rodrigo Salgado (contrabaixo acústico) e Lucas Fernandes (contrabaixo elétrico). Os dois contrabaixistas são atuantes no cenário do jazz de Brasília e se conheceram em 2013 no Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília.

No domingo (5) os responsáveis por animar a Praça Central do Terraço Shopping são os músicos Vavá Afiouni e Marcus Moraes. Vavá Afiouni é nascido e criado na capital. Em sua trajetória mais de 20 anos são dedicados à arte. Músico experiente desenvolveu uma linguagem ímpar nos contrabaixos elétrico e acústico e se apresentou em diversos países. Participou também de shows ao lado de grandes artistas como Otto, Carlos Malta, Clodo Ferreira, Cacai Nunes, Dudu Maia, Pablo Fagundes e outros.

Marcus é violonista e guitarrista e começou a estudar música aos treze anos de idade. Aos dezenove, já atuava profissionalmente na área. Concluiu o bacharelado em violão pela Universidade de Brasília em 2004. Em 2003, venceu o Festival de Música Instrumental de Brasília (FEMIB). Tem um CD gravado e já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira, como Carlos Malta, Lula Galvão, Gabriel Grossi entre outros.

Serviço

Almoço Musical – Duo Gravidade

Data: 04 de Novembro, sábado.

Hora: 13h às 14h

Local: Praça Central

Entrada Gratuita

Almoço Musical – Vavá Afiouni e Marcus Moraes

Data: 05 de Novembro, domingo.

Hora: 13h às 14h

Local: Praça Central

Entrada Gratuita