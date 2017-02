Stand Up ao Quadrado anima fim de semana brasiliense

O Stand Up ao Quadrado acontece neste sábado (4) e domingo (5), no Teatro dos Bancários. O espetáculo acontece às 20h e 21h respectivamente. Os ingressos custam R$ 25 a meia entrada.

Stand Up Comedy: Surgido nos Estados Unidos, consiste de um comediante, um banquinho e um microfone. Só. De cara limpa, encarando a plateia, o comediante fala de suas percepções do mundo, crenças, problemas e opiniões, sempre com muito humor.

Stand Up ao Quadrado: O bom e velho stand up, mas do nosso jeitinho. Ao invés de um, dois comediantes no palco se revezam fazendo a plateia gargalhar com piadas sobre os mais diversos temas. Futebol, relacionamento, videogames, política, nada escapa do humor afiado e atual de Daniel Villas Bôas e Saulo Pinheiro, chamados pelo jornal goiano “Diário da Manhã” de “os reis do improviso”.

Como o mundo gira muito rápido, o espetáculo sempre se renova, e se mantém sempre com piadas atuais e com o selo Setebelos de qualidade. Esse é o Stand Up ao Quadrado. É um espetáculo de Stand Up que foge do comum, com um gosto bem brasileiro.

Serviço

Data: 4 e 5 de fevereiro

Hora: Sábado 21h e Domingo 20h

Local: Teatro dos Bancários 314/315 Sul – Asa Sul – Brasília

Ingressos: R$ 25 (meia entrada)