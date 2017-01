Sorriso Maroto é o destaque da festa Pagode da Patricinha nesta sexta (27)

Prestes a completar 19 anos de estrada, Sorriso Maroto desembarca em Brasília para o Pagode da Patricinha, evento que acontece na Bamboa Brasil, nesta sexta (27), a partir das 22h. No show, o vocalista Bruno e companhia apresentam repertório do novo álbum De volta pro amanhã, lançado no final do ano passado. Na mesma noite, a dupla Henrique & Ruan e o DJ Gusttavo Carvalho. Os ingressos para pista custam R$ 50 (unissex) R$ 70 para camarote (unissex).

No repertório do show, além das inéditas Eu já te quis um dia, Dependente, Anjos guardiões de amor, além de Coincidência não existe, Soltinha e Adeus – que no novo CD contam com a participação de Wesley Safadão, Nego do Borel e Roupa Nova, respectivamente–,Sorriso prepara para os fãs mais nostálgicos, sucessos como Clichê, Sinais e Assim você mata o papai que os fizeram despontar nacionalmente.

Fundada em 1997, Sorriso Maroto alcançou o primeiro disco de ouro em 2001, com o single Ainda gosto de você. De lá para cá, tornou-se uma das únicas bandas da década de 1990 que se mantém com uma carreira estável e com hits tocados nas rádios de todo o País. Ao todo, o grupo já lançou 13 discos. Só a última música Dependente, já ultrapassou as nove milhões de visualizações no Youtube.

Mais atrações

Henrique & Ruan chega com repertório autoral e canções conhecidas do público local como os novos singles Viva la vida e Alô DJ. Além de clássicos que ficaram conhecidos nas vozes de artistas como Bruno & Marrone e Pedro Paulo & Matheus, entre eles, Zuar e beber, Por onde andei e Telefone mudo. No show, os músicos reservam espaço para Um só love e Uma e quinze da manhã, hits que os fizeram despontar no centro-oeste brasileiro.

Com dez anos de carreira, DJ Gusttavo Carvalho esbanja experiência, personalidade e o famoso feeling de pista. Durante sua trajetória, já dividiu as picapes com nomes internacionais da música eletrônica como Steve Angelo, Fat Boy Slim, Richard Gray e Abel Ramos. Em seu setlist, o DJ passeia por estilos como o progressive house, deep house e low bpm. Atualmente Gusttavo Carvalho é DJ residente da Bamboa Brasil e já conquistou seu séquito entre os amantes da cena eletrônica.

SERVIÇO

Data: 27 de janeiro

Hora: 22h

Local: Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul)

Ingressos: Pista: R$ 50 (unissex) | Camarote: R$ 70 (unissex)

Informações: (61) 3334-4450

Classificação indicativa 16 anos