Show compositores reúne Wilson Bebel, Tiago Mória, Preto Breu e João Dutra

O Coletivo Do Quadrado vai apresentar, neste sábado (12), a partir de 21h, o show “Compositores”, na Galeria Mundo Vivo (413 Norte), com Wilson Bebel, Tiago Mória, Preto Breu e João Dutra. Eles vão mostrar suas composições em uma noite de variados ritmos e estilos musicais, como o samba, o soul, o pop, o ijexá e outras levadas.

O show faz parte do projeto Quadrado Vivo, mais uma iniciativa do Coletivo Do Quadrado para reforçar a divulgação e a valorização da arte autoral do Distrito Federal. O projeto, que vem mostrando o trabalho de vários compositores, tem a parceria da Galeria Mundo Vivo.

O show de sábado vai mostrar, por exemplo, a música eclética de Wilson Bebel e seu violão harmônico e suingado. Além de cantor e compositor, ele é produtor, arranjador e tem na bagagem a direção musical do excelente disco “O Leve”, da dupla brasiliense Tatá e Danú.

Tiago Mória é outro artista que desenvolve trabalhos importantes em Brasília. Ele é um dos cantores e músicos da banda Talo de Mamona, conhecida pela irreverência e qualidade musical. Em 2014, o grupo venceu o Festival Universitário de Música Candanga (Finca) com a música “Marcha das Vadias”.

Preto Breu é outro compositor de mão cheia, com músicas gravadas por diferentes artistas, como George Lacerda, Wilson bebel, além da dupla Tatá e Danú. Seu forte é a música negra, como o samba, o jazz, o soul e o rap.

Já o compositor João Dutra se diz nascido em Brasília mas criado no mundo. Suas composições envolvem suas próprias histórias de vida “que muitas vezes se confundem com verdadeiros sentimentos de amor , fé e coragem”, diz o artista, que em 2015 lançou o EP “Boomerang”, com cinco músicas.

SERVIÇO

Coletivo Do Quadrado apresenta o show “Compositores”

Quando: 12 de agosto

Onde: Galeria Mundo Vivo (CLN 413 Bloco D Lojas 17-19, Brasília)

Hora: a partir de 21h

Couvert: R$ 15

Reservas: 61-98417-0890

Classificação indicativa: 14 anos