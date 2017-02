Shopping recebe crianças de projeto piloto do Sol Nascente

Risos, gargalhadas e uma alegria contagiante invadiram a praça de eventos do JK Shopping na manhã da última quarta-feira, 25/01. Mais de 100 crianças, entre seis e 12 anos de idade, que fazem parte da Colônia de Férias do Sol Nascente, em Ceilândia, foram conhecer as atrações de janeiro do mall.

Durante a visita, a garotada se divertiu com o “Mundo Trash Pack”, um circuito de brincadeiras que proporciona atividades lúdicas e recreativas com direito a piscina de bolinhas, escorregador, obstáculos e parede de escalada. Em seguida um passeio interestelar: os pequenos curtiram uma verdadeira viagem pelo universo com o Planetário Geodésico.

Além do passeio para conhecer as atividades de férias, na sexta-feira, 27/01, as crianças voltaram ao mall para uma sessão de cinema no Cineflix: eles assistiram ao filme Moana. “Essa parceria é fundamental, nós realmente contamos com isso. Quando conseguimos encontrar empresas como o JK Shopping, que podem nos dar esse suporte, oferecendo a essas crianças uma manhã de diversão e lazer, ficamos muito felizes, porque isso é uma mudança de realidade para eles”, destaca o coordenador da Regional de Ensino de Ceilândia, Marcos Antônio de Sousa.

Sobre o projeto

O grupo de crianças faz parte de um projeto piloto da Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia, que visa oferecer atividades para as crianças da rede pública, durante o recesso escolar. A Colônia de Férias funciona na sede da escola pública do Sol Nascente, lá as crianças têm acesso a diversas atividades e passeios, todos acompanhados por monitores e educadores sociais. “Esse projeto prioriza as crianças do Sol Nascente por ser uma região mais carente, onde as crianças têm maior dificuldade de acesso ao lazer. A nossa ideia é oferecer, durante esse período, condições para que os alunos tenham atividades educativas e regulares ”, explica Marcos.

Os educadores sociais

Entre os monitores responsáveis pela Colônia de Férias do Sol Nascente está a Dona Margarida que já desempenha um trabalho de acompanhamento com crianças e adolescentes há alguns anos. Além disso, ela também é responsável e fundadora da Associação Despertar do Saber, que oferece reforço escolar gratuito para os alunos da comunidade. “Os passeios dessa semana são uma descoberta para esses meninos, alguns deles nunca vieram ao shopping. Tenho certeza que eles não irão esquecer desse momento, quando chegarem em casa e até na escola vão falar das experiências que viveram aqui. Para os alunos que fazem parte da associação, eu vou pedir que façam uma redação ”, declara Margarida.

Sergio Nascimento, educador social que também acompanhou o grupo, acredita que ao fazer parte do projeto, as crianças têm a oportunidade de vivenciar experiências positivas, e reproduzi-las ao longo da vida. “Infelizmente, os meninos que estão aqui hoje vivem inseridos em um ambiente que muitas vezes não é saudável e não traz para eles boas vivências. O JK Shopping está tendo um cuidado e uma atenção especial com esses meninos. Fazemos trabalho social há muito tempo e nem sempre vemos esse tipo de coisa acontecer ”, afirma.