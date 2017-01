Shopping recebe circuito de Arvorismo Indoor para a criançada

Para os pequenos que curtem aventuras de tirar o fôlego, o Taguatinga Shopping traz o Circuito de Arvorismo Indoor, promovido pela empresa Playjump para crianças e adultos. A atração funciona no mesmo horário do shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo entre 12h e 22h. A diversão é garantida para crianças a partir de 3 anos, o ingresso custa R$ 30 para tirolesa, rapel e escalada.

De 10 de janeiro até 5 de março de 2017, a Praça de Vidro, no 3º piso se transformará em uma linda floresta com divertidos desafios a serem explorados. A estrutura do circuito possui 5m de altura e cinco circuitos, além da tirolesa e o rapel para a descida no final que dá acesso à escalada. O brinquedo alia a segurança dos aventureiros com a diversão. Durante todo o percurso, os participantes estão devidamente presos às linhas de vida e fazendo uso de equipamentos de segurança, cadeirinha com 3 pontos e capacete, além de resgatar a nostalgia dos antigos parques de diversões, o espaço oferece também brincadeiras lúdicas como arco e flecha, pescaria e dardo na bola ao valor de R$ 8 por atividade.

SERVIÇO

Data: até 5 de março

Hora: de segunda a sábado de 10 às 22h, aos domingos de 12h às 22h

Local: Praça de Vidro – 3º Piso

Ingressos: R$ 30 (tirolesa, rapel e escalada) e R$ 8 (arco e flecha, pescaria e dardo na bola)